11:17
USD 68.31
EUR 80.19
RUB 1.11
Общество

Школу в Бишкеке, построенную на казахские деньги, отремонтировали

В средней школе №82, расположенной в жилмасиве «Ала-Тоо», завершили ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Напомним, школу построили в 2015 году на средства Казахстана. В церемонии ее открытия принимал участие экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Читайте по теме
Виновата администрация? Результаты обследования школы в жилмассиве «Ала-Тоо»
Однако через три года потребовался ремонт. На цокольном этаже в блоке №2 (столовая, мастерская и подсобные помещения) просели полы.

При их вскрытии обнаружили воду. Подрядная организация взяла на себя ответственность по восстановлению покрытия и выявлению причин проседания фундамента.

«На сегодняшний день межведомственная комиссия проводит работу по проверке качества выполненных работ и их соответствие техническим требованиям», — сообщила мэрия.
Ссылка:
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Забавный робот получил аттестат вместо ученицы, которая заболела
Дети держат орозо. Министерство образования повлиять на ситуацию не может
Школы в Кыргызстане могут перейти на 7-балльную систему оценивания
Вместо банкета. Спустя 20 лет одноклассники построили спортплощадку для школы
В селе Западном Чуйской области 20 лет не могут построить школу
Всех обезличить? Зачем депутат предлагает ввести школьную форму серого цвета
«Бесишь ты меня!» В Бишкеке учитель ударила ребенка. Ее уволят
Новая школа в Беловодском должна появиться к сентябрю
Горожане просят починить опасный мост возле школы № 48
Виновата администрация? Результаты обследования школы в жилмассиве «Ала-Тоо»
Популярные новости
Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть Видео с самой несчастной свадьбы взорвало Сеть
Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции и выросшем внешнем долге в два раза
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!
Только 25&nbsp;мая действует СКИДКА на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;PRO для школьников! Только 25 мая действует СКИДКА на O!Phone 4G PRO для школьников!
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!