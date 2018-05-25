Школу в Бишкеке, построенную на казахские деньги, отремонтировали

В средней школе №82, расположенной в жилмасиве «Ала-Тоо», завершили ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Напомним, школу построили в 2015 году на средства Казахстана. В церемонии ее открытия принимал участие экс-президент Алмазбек Атамбаев.
При их вскрытии обнаружили воду. Подрядная организация взяла на себя ответственность по восстановлению покрытия и выявлению причин проседания фундамента.
«На сегодняшний день межведомственная комиссия проводит работу по проверке качества выполненных работ и их соответствие техническим требованиям», — сообщила мэрия.