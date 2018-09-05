Новый учебный год: платные книги, переполненные классы, сокращение учителей

По всей республике в школах начался новый учебный год. Родители учащихся уже с августа морально и, разумеется, материально готовились к этому процессу.

Все сдали деньги?

Этот вопрос в некоторых классах прозвучал сразу, едва прозвенел первый звонок, а то и раньше. Собирают на все: на мел, половые тряпки, порошок, ведра, спортивный инвентарь, а также на бумагу, фломастеры и даже кнопки (обязательно цветные).

Где-то действует принцип «сначала деньги — потом знания». Так, в одной из столичных муниципальных школ восьмикласснику отказались выдавать учебники, пока тот не представит квитанцию об оплате за обучение. «Это было в конце августа, когда учебный год даже не начался, а люди не получили зарплату. Мы же не отказываемся платить, причем выплачиваем деньги сразу за год, но чуть позже. А тут поставили просто перед фактом», — рассказала 24.kg мать школьника Мария.

После появления информации в социальных сетях книги детям выдали. Пока бесплатно.

Бесплатных книг больше не будет

А вот учащимся 5-6-х классов в этом году придется заплатить за новые учебники, по 25 сомов за каждый. В следующем году в Минобразования планируют печатать новые учебники для 7-9-х классов. На собранные средства чиновники обещают заменить всю старую литературу и разработать новую.

В 2017/18 учебном году обеспеченность учебниками составила 72 процента.

Некоторые образовательные учреждения сейчас ждут оплату от детей и до тех пор не выдают учебники. В других же их выдали бесплатно, но пригрозили штрафом в размере себестоимости за возврат испорченной книги.

«Конечно, заплатить 25 сомов намного выгоднее, чем покупать полностью самим. Из девяти учебников три нам пришлось приобрести: в школьных библиотеках на всех не хватает либо такое рванье выдают, что даже в руки брать не хочется. Какой уж тут интерес к знаниям у детей?» — отметила мать шестиклассника.

«Кстати, магазины используют данную ситуацию в своих интересах, нагло повышая цены. Пока дождалась зарплаты, один учебник за несколько дней подорожал на 20 сомов, другой — на 50. А если в семье несколько школьников?» — возмутилась женщина.

Схема аренды книг ненова. В свое время ее отменили после замечаний правозащитников о том, что по Конституции школьное образование бесплатное. Сейчас же правительство создало отдельный общественный фонд «Жаны китеп», который и займется сбором денег. Аккумулировать средства будут на закрытом счете фонда. То есть формально, по словам юристов, школы продолжают оказывать бесплатные услуги, не нарушая закон.

По трое за партой

Если вопрос обеспечения учебниками еще как-то решаем, то проблема переполненности классов, вероятно, еще долго будет актуальной.

В социальных сетях родители негодуют: в младших классах по 55-57 детей. Получается, за урок учитель сможет выделить на каждого меньше минуты. А ведь именно в начальной школе закладывается основа дальнейших успехов детей.

По словам специалистов, число учащихся в классе рассчитывается исходя из площади кабинетов.

На одного учащегося, согласно нормам, должно приходиться 2,5 квадратных метра. Нормируется и расстояние между рядами, от стен, от окон.

Однако детей размещают, как могут.

«Если в классе 55 человек, это, конечно, ненормально, — признают в Центре госсанэпиднадзора при мэрии Бишкека. — Но дело в том, что у нас школы переполнены в 2-2,5 раза». А это чревато серьезными последствиями. Бывает, что за партой сидят по три человека.

Из-за большой скученности не хватает объема воздуха. Инфекции, естественно, распространяются быстрее. Дети сидят близко к доске, из-за чего ухудшаются зрение и общее состояние ребенка. Главврач ЦГСЭН Артур Буюклянов

Раскошелиться за комфорт

Переполненность школ привела к появлению вступительных взносов за прием ребенка. Исчисляются они тысячами сомов, несмотря на официальный запрет Минобразования.

Все больше растет спрос на частные школы. «Месячное обучение нам обойдется в 11,5 тысячи сомов. Зато в классе 18 человек. При этом мы приобрели отдельно учебники примерно на 2 тысячи сомов плюс все канцелярские товары. Список нам выдали в школе еще в июле, поэтому было время подготовиться к началу учебы. Правда, сегодня сказали еще докупить тряпки, бумажные полотенца, бумагу. Дорого даются нынче знания!» — подсчитывает расходы мать первоклассницы.

Старых уволим, новых наберем

«Многочисленные исследования показывают, что самый важный фактор, определяющий результаты обучения, — это качество подготовки учителей. В США подсчитали, что замена учителя низкой квалификации на педагога квалификации среднего уровня приведет к повышению будущих доходов учащегося на $250 тысяч в течение его жизни», — отмечают эксперты Всемирного банка.

«Но из-за низкой зарплаты и небольших перспектив профессионального роста преподавание не считается желанной карьерой. Учителей готовят без учета их потребностей, равно как и потребностей экономики. В результате страдают качество преподавания и, следовательно, уровень подготовки учащихся. Поэтому в странах Центральной Азии необходимы более широкие реформы в сфере подготовки и повышения квалификации педагогов», — подчеркивают в ВБ.

Пока же о таких реформах в Кыргызстане не слышно. Нововведения вылились разве что в сокращение 3 тысяч учителей, в том числе около 1 тысячи молодых специалистов.

При этом распределение в школы получили более 1,7 тысячи выпускников.