В бишкекской школе № 95 никто из учителей уроков не срывал, заверяют чиновники

В бишкекской школе № 95 никто из учителей уроков не срывал, заверили в столичном Управлении образования.

Отметим, что в ряде СМИ появилась информация о срыве уроков. Учителя якобы не вышли на работу в знак протеста из-за увольнения директора школы Анары Акмашаевой.

Глава Управления образования Сауле Мейрманова заявила 24.kg, что директора не уволили, а перевели в школу № 40. «Это обычная ротация. Мы с вице-мэром встретились с коллективом и попросили не срывать учебный процесс. Все учителя вышли на работу», — сказала она.

Новый директор пока еще не назначен. Обязанности в настоящее время исполняет замдиректора по госязыку.

Школа № 95 с углубленным изучением китайского языка построена за счет гранта КНР и сдана в эксплуатацию в 2017 году.