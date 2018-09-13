Житель Чон-Алайского района выделил свой участок под школу. Премьер одобрил

В 2018 году все школы страны подключат к Интернету, чтобы у школьников была возможность обогащать багаж знаний, развиваться, идти в ногу со временем. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую область, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Глава кабинета министров принял участие в церемонии открытия средних школ в селе Шибээ и Кулчу Чон-Алайского района. Он подчеркнул, что правительство стремится создать условия, необходимые для получения качественного образования детьми.

В этом году мы планируем открыть 150 социальных объектов, из которых около 70 — это объекты образования. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Планируется внедрить изучение английского языка во всех школах республики. В нынешних реалиях это необходимо, так как дети должны знать и свободно разговаривать на нескольких языках. Это откроет перед ними больше возможностей в будущем», — сказал премьер.

Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что многое зависит и от учителей, которые должны работать со всей отдачей и ответственностью.

Глава правительства выразил благодарность местному жителю, который выделил собственный земельный участок для строительства школы.

«Это хороший пример и образец гражданственности, когда по доброй воле человек решил внести свой посильный вклад в образовательную систему и будущее детей, проживающих в этом районе. Все жители окрестных сел будут помнить о вашем поступке», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев и распорядился представить его к правительственной награде.