Виновата администрация? Результаты обследования школы в жилмассиве «Ала-Тоо»

Вынесены предварительные результаты инженерного обследования технического состояния здания школы № 82 в жилмассиве «Ала-Тоо». Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.

По ее данным, по итогам визуального осмотра выяснилось, что неравномерная деформация основания полов и перегородок произошла вследствие нескольких факторов.

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Основными причинами являются нарушение эксплуатации канализационной системы и переполненность сбросного септика. Так, продолжительное время уровень воды в септике находится на 1-1,5 метра выше уровня канализационных труб. Поэтому произошла утечка сточных вод, что вызвало промыкание грунтов основания цокольного этажа здания. Также на момент обследования во всех канализационных колодцах вода была на уровне 90-95 см от верха.

«Из-за подпорного давления сточных вод произошла протечка в системе канализации в помещениях учебных классов. Кроме того, инженерные системы проведены под полом, и не было доступа для ревизии», — отметили в пресс-службе.

Объем септика, согласно проекту, рассчитан на 55 кубических метров, на 755 учеников и учителей, а по факту в учебном заведении обучаются 1,5-2 тысячи школьников.

После сдачи объекта в эксплуатацию администрацию школы обязали откачивать воду из септика один раз в неделю и следить за чистотой канализационных труб. Однако руководство учебного заведения очищало септик лишь раз в три месяца.

Глава Ленинской райадминистрации взял на себя ответственность внести в план 2018 года строительство дополнительного септика, чтобы избежать подобных ситуаций.

По данным Госстроя, дефекты и повреждения основных несущих конструкций школы не зафиксированы, то есть основная несущая конструкция в целостности и не требует усиления. Обучение в указанной школе можно продолжать, за исключением корпусов, где проводятся ремонтные работы. А также необходимо провести полную ревизию системы канализации с прочисткой и промывкой.