Виновата администрация? Результаты обследования школы в жилмассиве «Ала-Тоо»

Вынесены предварительные результаты инженерного обследования технического состояния здания школы № 82 в жилмассиве «Ала-Тоо». Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.
По ее данным, по итогам визуального осмотра выяснилось, что неравномерная деформация основания полов и перегородок произошла вследствие нескольких факторов.
«Из-за подпорного давления сточных вод произошла протечка в системе канализации в помещениях учебных классов. Кроме того, инженерные системы проведены под полом, и не было доступа для ревизии», — отметили в пресс-службе.
Объем септика, согласно проекту, рассчитан на 55 кубических метров, на 755 учеников и учителей, а по факту в учебном заведении обучаются 1,5-2 тысячи школьников.
После сдачи объекта в эксплуатацию администрацию школы обязали откачивать воду из септика один раз в неделю и следить за чистотой канализационных труб. Однако руководство учебного заведения очищало септик лишь раз в три месяца.
Глава Ленинской райадминистрации взял на себя ответственность внести в план 2018 года строительство дополнительного септика, чтобы избежать подобных ситуаций.
По данным Госстроя, дефекты и повреждения основных несущих конструкций школы не зафиксированы, то есть основная несущая конструкция в целостности и не требует усиления. Обучение в указанной школе можно продолжать, за исключением корпусов, где проводятся ремонтные работы. А также необходимо провести полную ревизию системы канализации с прочисткой и промывкой.