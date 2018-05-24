В Бишкеке закроют для проезда улицу Малдыбаева

В связи с проведением дорожных работ с 28 мая закроют западную сторону улицы Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, здесь проведут полную реконструкцию дорожного полотна, после появится возможность выезда на улицу Масалиева. Работы включают замену дорожного покрытия, обустройство тротуаров, ирригационной системы, установку бордюров и дорожных знаков.

Реконструкцию планируют завершить до 30 августа.

Напомним, улицу Малдыбаева ремонтировали в прошлом году. Жители не раз писали, что это сделали некачественно.

Как ответили ИА «24.kg» в мэрии, ремонт дороги еще не закончен, а работы не вели только временно.