23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

8.00-17.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;

9.00-12.00 — улицы Руставели, Толстого, проспект Мира;

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Дзержинского, Элебесова, Васильева, БЧК; улица Токтоналиева, 96, переулок Тернопольский, 69, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Айкол, Садыкова, Курманджан Датки);

9.30-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Ырчи, Ак-Балта, Манасчи, Алманбета, Нооруз);

10.00-18.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улица Темировская, переулок Кеминский);

13.00-19.00 — улица Элебесова (от улицы Фере до переулка Обозного);

13.00-17.00 — улицы Жунусалиева, Ахунбаева, Руставели.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — города Кант (1-й микрорайон, улицы Ломоносова, Толстого, Кирпичная, Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Советская, Пионерская, Чекирова, Горького), Шопоков (улицы Линейная, Заводская, Кирова, Западная, Степная, Тургенева, Достук, Проектируемая, Геологическая), села Садовое (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Новая), Виноградное (улица Токтогула), Военно-Антоновка (улица Фрунзе), Романовка (улицы Садовая, Московская), Шалта (улицы Боромбаева, МТФ, Осмон, Комсомольская, Шабданалы, Шопокова), Сокулук (улицы Алма-Атинская, Белинского), Манас (улицы Мира, Совхозная), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Заря (улица Новая), Темен-Суу, Телек (кошары), Александровка (улицы Комсомольская, Западная, Колхозная, Ворошилова, Ташкентская, Фрунзе), Первомайское, ущелье Кара-Суу;

8.00-17.00 — села Озерное, Мраморное, Рассвет, жилмассив «Тендик», Нижняя Ала-Арча (улица Курманалиева).

В Иссык-Кульской области: