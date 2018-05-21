Кубанычбек Кулматов не понимает, что ему вменяет следствие

«Я не понимаю предмета, что мне вменяют», — заявил сегодня журналистам после допроса в ГКНБ экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

По его словам, сегодня проводились следственные мероприятия по уголовному делу, в котором он выступает в качестве обвиняемого. Ему, напомним, предъявлены обвинения в коррупции.

При этом Кубанычбек Кулматов отметил, что он не может точно сказать, о чем его спрашивали, так как эти сведения составляют тайну следствия. Кроме того, у него нет информации о том, кто еще проходит по этому делу обвиняемым.

«Я не знаю, задержат меня или нет. Это знает только следствие. У меня такой информации нет», — заключил Кубанычбек Кулматов.

По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».