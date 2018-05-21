15:02
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (11)

Четыре часа на допросе. Кубанычбек Кулматов покинул кабинет следователя ГКНБ

Фото ИА «24.kg». Кубанычбек Кулматов

Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова сегодня допрашивали в ГКНБ четыре часа.

Бывший высокопоставленный чиновник явился на допрос к следователю в назначенный час  в 10 утра. Перед тем как войти в здание ГКНБ, он ответил на вопросы журналистов.

Кубанычбек Кулматов считает уголовное дело политическим. Напомним, что Кубанычбеку Кулматову предъявлено обвинение в коррупции. Он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Ссылка:
просмотров: 977
Версия для печати
Материалы по теме
Потому что. Кубанычбек Кулматов объяснил свой уход из таможни
Кубанычбек Кулматов не понимает, что ему вменяет следствие
О карьере, себе и дочери. Десять самых запомнившихся фраз Кубанычбека Кулматова
Кубанычбек Кулматов о политической подоплеке своего уголовного дела
Бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову предъявили обвинение в коррупции
Кубанычбек Кулматов о своем уходе: Это проверка на вшивость
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Кубанычбек Кулматов рассказал, зачем его вызывали на допрос в ГКНБ
Кубанычбека Кулматова вызвали на допрос в ГКНБ
За месяц объем таможенных платежей в Кыргызстане вырос в два раза
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»