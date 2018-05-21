Четыре часа на допросе. Кубанычбек Кулматов покинул кабинет следователя ГКНБ

Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова сегодня допрашивали в ГКНБ четыре часа.

Бывший высокопоставленный чиновник явился на допрос к следователю в назначенный час — в 10 утра. Перед тем как войти в здание ГКНБ, он ответил на вопросы журналистов.

Кубанычбек Кулматов считает уголовное дело политическим. Напомним, что Кубанычбеку Кулматову предъявлено обвинение в коррупции. Он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».