Кубанычбек Кулматов о политической подоплеке своего уголовного дела

«Возбужденное против меня уголовное дело имеет политическую подоплеку», — заявил журналистам экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, заходя сегодня на допрос к следователям ГКНБ.

По его словам, обыск в его доме — это психологическое давление. При этом экс-мэр столицы признался, что обыск проходил корректно и у него ничего не нашли.

Кубанычбек Кулматов не видит причин для возбуждения уголовного дела. Он отметил, что ТВЕА сама отобрала подрядчика и строила школу, а мэрия только подключила объект к коммуникациям.

Напомним, что Кубанычбеку Кулматову предъявлено обвинение в коррупции. Он находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в регионах. Кубанычбек Кулматов перенаправил денежные средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».