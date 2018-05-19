В Лондоне началась церемония свадьбы принца Гарри (прямой эфир)

В Лондоне началась церемония свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Королевская свадьба расписана по минутам. Гости начали приезжать за несколько часов до церемонии. Все члены королевской семьи встретились в часовне святого Георга.

Известно, что на прием в честь новобрачных приглашено около 2 тысяч 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса. На торжественный ужин по случаю церемонии бракосочения приглашения получили 600 гостей.

Главную свадьбу года — бракосочетание шестого по очередности наследника престола Соединенного Королевства и голливудской актрисы, звезды сериала «Форс-мажоры» — можно увидеть в прямом эфире.

Торжество будет примерно в полтора раза дороже, чем бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам СМИ, только на обеспечение безопасности уйдет до $40 миллионов.

На камерный прием в загородной резиденции членов британской королевской семьи Frogmore House приглашено только 200 гостей. Съемка во время вечернего праздника запрещена.