Травмы, увечья, гибель. Большая часть граждан КР занята в неформальном секторе

Почти 73 процента граждан Кыргызстана заняты в неформальном секторе. Об этом сообщила министр социального развития Таалайгуль Исакунова.

«Когда мы говорим, что сегодня почти 73 процента граждан страны заняты в неформальном секторе, это означает, что мы не имеем возможности регулировать эту сферу деловых отношений. Заключаются устные договоры о трудовых отношениях, ведется закрытая бухгалтерия, скрываются вакантные места. В этом случае невозможно говорить об обеспечении восьмичасового рабочего дня, безопасного труда, о социальных гарантиях, обо всех отчислениях на будущие пенсии, компенсации на случай какой-то травмы на производстве», — признала Таалайгуль Исакунова.

По ее словам, многие эксперты называют законодательство КР в области труда хорошим. Однако фактически большая армия людей занята и вынуждена быть занята в неформальном секторе.

Оказаться в трудовой кабале могут и кыргызстанцы, выезжающие на заработки.

Огромная армия людей сегодня вынуждена быть в трудовой миграции. Фикисруются факты принудительного труда, трудовой эксплуатации, небезопасного труда. Были случаи гибели наших граждан. Но кыргызстанцам, которые едут в РФ, Казахстан, другие страны ЕАЭС, нужно помнить, что существуют соглашения в рамках союза: сейчас не только единый рынок производства товаров, но и единый рынок рабочей силы.

Любой официально прибывающий гражданин имеет полное право требовать от работодателя соблюдения всего законодательства страны пребывания ЕАЭС, всех социальных гарантий, которые ему положены.

«Но речь идет о том, что огромное количество людей попадает в нерегулируемую сферу. Они неформально выезжают, а потом попадают в разные ситуации — вплоть до того, что получают увечья, травмы, гибнут. Эту сферу (неформального выезда и трудоустройства) сегодня очень сложно регулировать. Но в рамках ЕАЭС и в других странах существует много разработанных механизмов, у нас есть официальные соглашения, договоры», — отметила министр.

По ее словам, Россия также предпринимает все возможное, чтобы при наличии официального найма гражданина на работу требовать от своих работодателей — граждан РФ соблюдения всего законодательства в отношении безопасности труда, социальных гарантий.