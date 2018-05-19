Травмы, увечья, гибель. Большая часть граждан КР занята в неформальном секторе

Почти 73 процента граждан Кыргызстана заняты в неформальном секторе. Об этом сообщила министр социального развития Таалайгуль Исакунова.
«Когда мы говорим, что сегодня почти 73 процента граждан страны заняты в неформальном секторе, это означает, что мы не имеем возможности регулировать эту сферу деловых отношений. Заключаются устные договоры о трудовых отношениях, ведется закрытая бухгалтерия, скрываются вакантные места. В этом случае невозможно говорить об обеспечении восьмичасового рабочего дня, безопасного труда, о социальных гарантиях, обо всех отчислениях на будущие пенсии, компенсации на случай какой-то травмы на производстве», — признала Таалайгуль Исакунова.
По ее словам, многие эксперты называют законодательство КР в области труда хорошим. Однако фактически большая армия людей занята и вынуждена быть занята в неформальном секторе.
Оказаться в трудовой кабале могут и кыргызстанцы, выезжающие на заработки.
Огромная армия людей сегодня вынуждена быть в трудовой миграции. Фикисруются факты принудительного труда, трудовой эксплуатации, небезопасного труда. Были случаи гибели наших граждан. Но кыргызстанцам, которые едут в РФ, Казахстан, другие страны ЕАЭС, нужно помнить, что существуют соглашения в рамках союза: сейчас не только единый рынок производства товаров, но и единый рынок рабочей силы.
Любой официально прибывающий гражданин имеет полное право требовать от работодателя соблюдения всего законодательства страны пребывания ЕАЭС, всех социальных гарантий, которые ему положены.
По ее словам, Россия также предпринимает все возможное, чтобы при наличии официального найма гражданина на работу требовать от своих работодателей — граждан РФ соблюдения всего законодательства в отношении безопасности труда, социальных гарантий.