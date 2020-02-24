Ратифицирован Протокол 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 января 2020 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит депонировать грамоту о ратификации Протокола 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде депозитарию, которым является Генеральный директор Международной организации труда.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Справочно:

Протокол к Конвенции 1930 года о принудительном труде был принят на 103-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 11 июня 2014 года в городе Женева (Швейцария) (Протокол 2014 года).

Конвенция № 29 о принудительном труде 1930 года была принята на 14-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда (МОТ) 28 июня 1930 года в городе Женева, ратифицирована СССР 4 июня 1956 года и является одной из восьми основополагающих конвенций МОТ в сфере труда.

Кыргызская Республика при вступлении в члены МОТ 31 марта 1992 года подтвердила юридическую преемственность по отношению к конвенциям МОТ, ратифицированным ранее СССР.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Конституции Кыргызской Республики в КР принудительный труд запрещен. Кыргызстан ратифицировал ряд международных актов, которые содержат нормы о недопущении принудительного труда.

Основная цель Протокола 2014 года положить конец принудительному труду, принятие действенных мер по предотвращению и прекращению его использования, предоставлению его жертвам защиты и доступа к надлежащим и эффективным средствам правовой защиты, таким как возмещение ущерба и санкции в отношении правонарушителей, прибегающих к принудительному труду.

После ратификации Протокола 2014 года Правительство Кыргызской Республики, с участием конфедерации работодателей, общественных и других заинтересованных организаций, разработает соответствующий план действий в целях его реализации.