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Общество

Наиболее уязвимые группы в трудовых отношениях — женщины и дети

Женщины и дети в области трудовых отношений находятся в худшем положении, чем мужчины. Об этом заявил на конференции «Сфера труда в Кыргызстане» омбудсмен Кубат Оторбаев.

По его словам, наиболее уязвимы при трудоустройстве и трудовых отношениях беременные женщины и работающие матери.

«Чаще всего они ограничены в реализации трудовых прав. Реалии таковы, что любые тяготы и невзгоды в экономике тяжким грузом ложатся в первую очередь на хрупкие женские плечи и на детей», — заявил омбудсмен.

Именно женщины становятся мигрантами, а дети вынуждены вместо получения образования работать на рынках и полях. Трудная и грязная работа достается женщинам. Им приходится ее выполнять с максимальной затратой сил при минимальной оплате.

Кубат Оторбаев

«Тяжелые социально-бытовые условия вынуждают детей бросать школы и идти на низкооплачиваемую и опасную работу, которая наносит вред здоровью и нравственности. Детский труд наиболее распространен в сельском хозяйстве, сфере услуг и торговле», — отметил он.

Омбудсмен пояснил, что Кыргызстан ратифицировал много конвенций относительно детского труда, дискриминации женщин и взял на себя определенные обязательства по соблюдению прав детей и женщин, к сожалению, факты нарушения их прав не редки.
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