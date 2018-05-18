«От сердца к сердцу». В Бишкеке проходит ярмарка к Дню матери

В Бишкеке сегодня проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу», приуроченная к Дню матери.

У памятника Курманжан Датке установили шатры, и началась торговля. В ассортименте — одежда, декоративно-прикладные изделия, продукция из войлока и многое другое. Большинство товаров изготовили пожилые люди. Организатор — международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с мэрией столицы.

В программе — концерт самодеятельности, шахматный турнир, беспроигрышная лотерея, мастер-классы по оказанию доврачебной помощи. Участники могут измерить свое артериальное давление и получить информацию о работе общественных организаций, защищающих права и интересы пожилых.

«Ярмарки проводятся с 2005-го. Ежегодно устраиваем две: к Дню матери и Дню пожилых. На нынешнюю ярмарку собрались представители многих организаций. Есть участницы не только из Бишкека, но и из Чуйской и Иссык-Кульской областей, — сообщила ИА «24.kg» PR-менеджер ОО «Ресурсный центр для пожилых» Юлия Саломатина. — Эта ярмарка дает бабушкам возможность обменяться опытом и идеями и получить какую-то прибыль от продаж».

Лидер группы самопомощи из села Григорьевка Иссык-Кульской области Людмила Громова продает грибы и лекарственные травы.

«Нашей группе 10 лет. Самой старшей бабушке 90. У нас есть теплица, где девочки (мои бабушки) выращивают рассаду. Готовим варенье, джемы, сухофрукты. Главное, что мы не одиноки. Решаем свои проблемы вместе. Мы как одна семья, — сказала она ИА «24.kg». — Приезжаем сюда на каждую ярмарку. Это для нас общение, возможность что-то продать и купить, узнать, что нужно людям, чтобы привезти это в следующий раз».

На ярмарке были не только пожилые продавцы. Свою продукцию представили ребята из ОО «Центр защиты детей».

«Тоже участвуем каждый год. В этот раз покажем музыкальный номер и презентуем изделия из войлока, сувениры и игрушки, — сказала ИА «24.kg» специалист по связям с общественностью центра Айсулу Мукамбетова. — Участвуя в ярмарке, наши ребята демонстрируют, как помогла им наша терапия и чему они у нас научились. А еще зарабатывают деньги. Это для них мотивация».