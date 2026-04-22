12:03
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество

Нулевую терпимость к насилию в обществе вырабатывают в Кыргызстане

Нулевую терпимость к насилию в любом его проявлении вырабатывают в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева.

По ее словам, в стране продолжается второй этап информационного каравана по профилактике насилия в отношении детей.

«Выбираем школы и те районы, где наиболее необходима профилактика насилия в отношении детей. Школы — отличная площадка, где люди учатся коммуницировать и решать вопросы. С начала года охватили 22 общеобразовательные школы, свыше 2,8 тысячи детей и более 1,5 тысячи родителей. Наши психологи побывали в Кочкорском, Иссык-Атинском, Джети-Огузском и других районах. Со второго полугодия осенью планируем посетить южные регионы республики — Ошскую область, Сузакский, Ноокенский районы», — сказала Асель Чынбаева.

Она отметила, что охватить массово все школы сложно, поскольку специалистам нужен отдых — такая работа требует большой физической и эмоциональной отдачи.

«Первый этап каравана показал: вопросы насилия и его профилактики остаются актуальными. Стало также очевидно, что родители тоже нуждаются в поддержке, знаниях и получении дополнительной помощи. Дети же готовы открыто говорить о своих проблемах, они более смелее идут на контакт и заявляют о своих потребностях. Основная задача кампании — формирование устойчивых безопасных моделей поведения в обществе, развитие ответственного родительства», — добавила Асель Чынбаева.

Отметим, проблема насилия в отношении детей остается актуальной для Кыргызстана. По данным МВД, в 2025 году зарегистрировано 249 случаев насилия со стороны родителей и опекунов. Тема безопасности в школах также регулярно поднимается после конфликтов между учениками, жалоб на грубое обращение педагогов и случаев агрессии в отношении учителей
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371392/
просмотров: 277
Версия для печати
Популярные новости
