Школам не хватает учебников. Как решает проблему Министерство образования

Обеспеченность общеобразовательных организаций в КР учебниками составляет 83 процента. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова на круглом столе в Бишкеке.

Она отметила, что снабдить учебниками всех — непростая задача.

Обучение в школах республики ведется на четырех языках. И если обеспеченность учебниками на кыргызском составляет почти 97 процентов, то в школах с таджикским языком учебники имеют чуть более половины учащихся.

«Недавно была достигнута договоренность между правительствами Кыргызстана и Таджикистана. Соседи предоставят специалистов, которые смогут переводить учебники», — сказала она.

Заместитель министра обозначила проблему. Это отсутствие авторов учебников.

Нам нужны свои авторы учебников. И это должны быть не теоретики, а практики, которые умеют писать учебники. И когда мы их вырастим, будет решена проблема. Нет авторов по некоторым дисциплинам. Надира Джусупбекова

По ее словам, работа по обновлению библиотечных фондов ведется постоянно и в разных направлениях.

«В 56 пилотных школах проведена апробация учебников нового поколения, во время которой вносились корректировки. Учебники нового поколения обучают на компетентностном уровне, помогают развиваться, искать информацию», — сказала она.

Еще один вариант решения проблемы — создание электронных библиотек. Было отобрано 60 инновационных школ во всех регионах, их оснастят необходимым оборудованием, а учителей и библиотекарей научат пользоваться ресурсами на уроках. На базе этих школ будут созданы центры, где в дальнейшем будут обучаться учителя из других школ.