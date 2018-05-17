Радиационный Кыргызстан. Как чиновники Майлуу-Суу проблемы прячут

В Кыргызстан приехали представители МАГАТЭ, чтобы изучить состояние хвостохранилищ в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Но местные чиновники проблем не видят. Мэр города не знает, какой в Майлуу-Суу радиационный фон, а главный санврач не в курсе, как влияет радиация на здоровье жителей.

У нас все хорошо, но денег дайте

Город Майлуу-Суу входит в десятку самых опасных городов мира из-за большого количества урановых хвостохранилищ. Объем могильника здесь — самый большой в Центральной Азии. Урановое наследие в прямом смысле отравляет жизнь населению. Но властям города важнее показать мнимое спокойствие и благополучие, чем решать проблему.

По лабораторным исследованиям, подземные воды в Майлуу-Суу не пригодны для питья. Единственный источник воды — река Майлуу-Суу. Выше хвостохранилищ, в десяти километрах к северу от города, расположен водозабор. Но очистку вода до конца не проходит, потому что объект построили в 1968 году, а сейчас он сильно изношен.

В окрестностях Майлуу-Суу есть поселки, где до сих пор нет водопровода. Один из них — село Кок-Таш. Люди берут воду прямо из реки, которая протекает через все хвостохранилища уранового производства.

При этом мэр города Нурадил Маматов уверен, что ситуация в его муниципалитете стабильная. Серьезных проблем со здоровьем у населения из-за влияния радиации он не видит.

«По экологии население в основном просит решить вопрос о надбавке, то есть ввести коэффициент за загрязнение экологии. В городе зарегистрировали 800 человек с ограниченными возможностями здоровья. Все они разных возрастов. Информация о том, что в городе около 1 тысячи детей с инвалидностью из-за радиации, не соответствует действительности», — заявил Нурадил Маматов.

Мэр города убеждал журналистов, что со стороны жителей нет просьб о переселении из города из-за сложной экологической ситуации. Переселяют только тех, кто живет на оползнеопасных участках.

Сплошная благодать. Но при этом Нурадил Маматов, который два года является мэром Майлуу-Суу, не знает, какой в городе радиационный фон, превышен он или нет, какие участки потенциально опасны. С этими вопросами он предложил обратиться к главному санитарному врачу — Немату Мамбетову.

Люди болеют, почему — не знаем

Главный врач Майлуу-Сууйского городского центра профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Немат Мамбетов немногим более осведомлен о проблемах со здоровьем жителей вверенного региона. На вопросы депутатов Европарламента посоветовал им ехать в Ош и самим получить интересующие данные.

«Определенные проблемы есть. Институт медицинских проблем вопрос изучал. По их данным, число детей с врожденной патологией по сравнению с другими регионами в Майлуу-Суу намного выше. Это их данные. Местные медицинские учреждения в этом направлении не работают. У нас нет возможности это изучать. Из Бишкека несколько лет назад приезжали представители Института радиологии и онкологии и проводили исследование проблемы. Но нам данные они не оставили», — заявил Немат Мамбетов.

Назвать хоть какие-то точные данные или хотя бы рассказать, чем чаще всего болеют майлуусуйцы санврач не смог. А ведь в город приехали представители Европейского союза, чтобы узнать, есть ли проблема, насколько велики ее масштабы и как можно помочь. Но чиновники просто не смогли ничего сказать. Они просят у сообщества средства на рекультивацию хвостохранилищ, но доказывать, что эти средства им действительно нужны, не собираются.

Депутату Европарламента Мишель Ривази пришлось самой ехать в местную больницу, чтобы оценить обстановку.

В Майлуу-Суу живет 25 тысяч человек. Местная больница рассчитана только на 130 коек. Работают в ней 40 врачей. Даже краткой беседы с медиками Мишель Ривази хватило, чтобы понять: проблемы со здоровьем у местного населения есть и связаны они именно с радиацией.

«Мы понимаем, что в регионе есть проблема с радиацией, что нужна помощь. Но нам нужно больше данных. Я не понимаю, как люди, зная о радиации, столько лет здесь жили, как дети пили зараженную воду. Когда я посетила местную больницу и поговорила с главврачом, он подтвердил, что у жителей есть проблемы со здоровьем. Здесь и онкология, и сахарный диабет. Но при этом он отрицает, что это связано с радиацией. Если я скажу в Европейском союзе, что есть проблемы с хвостохранилищами, но нет проблем с радиацией и здоровьем, то они спросят, а зачем мы должны давать на это деньги. Поэтому местные власти должны четко объяснить, что происходит», — прокомментировала ситуацию Мишель Ривази.

Главный санитарный врач Немат Мамбетов в беседе с журналистами смог только немного рассказать о радиационном фоне в городе. В целом он составляет 19-20 микрорентген в час, что соответствует норме. Но есть в городе отдельные точки, где уровень радиации зашкаливает. В том числе и в жилых домах старой постройки. В квартирах майлуусуйцев находят камни, которые до сих пор «фонят». Но люди продолжают там жить.

В Майлуу-Суу есть проблема с родоном. Это радиоактивный газ. Мы проводили с иностранными специалистами исследование в отдельных жилых домах и выявили большую концентрацию родона. Немат Мамбетов

И опять ни точных цифр, ни данных о том, чем это грозит. Вся надежда на специалистов, которые за счет средств Европейского союза сейчас изучают обстановку в Майлуу-Суу. Дескать, вот они все посчитают и потом будут данные. Получается, что иностранцам жизнь и здоровье жителей Майлуу-Суу гораздо важнее, чем местным властям.

Пара минут и данные в сети

Проблема хвостохранилищ Майлуу-Суу существует не первый год. И к числу самых опасных регионов планеты город относят совсем не зря. Да и проблемы местного населения со здоровьем отнюдь не выдумки. Журналисты и европейские эксперты сами увидели качество воды. Даже кипяченую ее невозможно пить, в чашке остается глинистый осадок.

Местные жители в беседе с журналистами рассказали, что центральный водопровод не решает проблем. Пить воду из-под крана нельзя.

Все ставят фильтры. Рассказали они и о том, что как взрослые, так и дети часто болеют. А школьникам тяжело дается учеба. Связывают они это именно с воздействием радиации.

А что официальные данные? Всего пара минут и в сети Интернет с легкостью находятся данные о том самом исследовании, которое проводили сотрудники Института медицинских проблем Южного отделения НАН КР.

Было это в 2004 году. Эксперты подтвердили, что экологическое состояние города считается критическим.

«Мы изучали морфометрические изменения плаценты. По ее состоянию можно судить о протекании беременности, развитии плода, включении резервных механизмов адаптации организма в неблагоприятных условиях. В Майлуу-Суу отмечается высокий уровень выкидышей, мертворождений, внутриутробных патологий плода: асфиксии, недоношенности, недоразвитости и гибели эмбриона», — рассказывал об итогах двенадцатилетнего исследования директор института, кандидат медицинских наук Ракманбек Тойчуев.

Как минимум странно, что главный санврач не знает об этом. Или не хочет знать, ведь гораздо проще притвориться, что проблемы нет, чем решать ее.