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Общество

Это важно. Сменился адрес сервиса «Кабинет налогоплательщика»

С 15 мая 2018 года электронный сервис «Кабинет налогоплательщика» Государственной налоговой службы начал функционировать под доменом www.salyk.kg вместо прежнего e-taxservices.kg. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, смена доменного имени сделана в рамках проводимых работ по модернизации сайта Налоговой службы и для улучшения и облегчения доступа пользователей к ее электронным услугам.

Напомним, что в начале 2018 года ГНС модернизировала ведомственный сайт. Сейчас продолжается работа по его усовершенствованию, в том числе модернизации разделов по предоставлению электронных услуг.
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