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Общество

Cadillac Трампа и «Кортеж» Путина. Чей лимузин круче, сравнили СМИ

Журнал Newsweek провел сравнение между лимузином от фирмы Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобилем проекта «Кортеж» российского лидера Владимира Путина.

Как отмечается, в отличие от автомобиля Трампа в лимузине Путина установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 американского Cadillac.

При этом лимузин Дональда Трампа тяжелее российского «Кортежа» на полторы тонны.

«Aurus Путина, несомненно, оснащен множеством новейших технологий для связи и защиты. Эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый, но мощный автомобиль, на котором ездит его американский коллега», — считают авторы сравнения двух лимузинов.

Владимир Путин на инаугурации 7 мая выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле.

В Кремле рассказали, что автомобиль ему понравился, и российский президент намерен пользоваться им и дальше.
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