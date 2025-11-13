Автохулиганство свадебного кортежа: один из участников лишен водительских прав

Участники свадебного кортежа, устроившие автохулиганство в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области, оштрафованы на 50 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Отмечается, что в социальных сетях распространено видео того, как автомобили Toyota Camry и Mercedes-Benz грубо нарушают Правила дорожного движения и совершают автохулиганство.

Сотрудники ГУОБДД нашли и задержали водителей, машины водворены на штрафстоянку.

«В ходе проверки установлено, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения, а на одном из автомобилей выявлен поддельный номерной знак», — добавили в ведомстве.

Водитель, который был в нетрезвом состоянии, будет лишен прав на год.