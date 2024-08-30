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Происшествия

Авто ехало задним ходом. В городе Ош свадебный кортеж нарушил ПДД

В Оше автоинспекторы установили личность водителя автомобиля Toyota Camry, который в составе свадебного кортежа грубо нарушил ПДД. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

По его словам, в социальных сетях распространили видео, на котором запечатлены грубые нарушения ПДД участниками свадебного кортежа, а водитель Toyota Camry и вовсе ехал задним ходом.

Оказалось, ролик сняли в южной столице. Автоинспекторы установили личность водителя, после его оштрафовали на 55 тысяч сомов, а машину водворили на штрафстоянку.

По словам Байказы Айтикул уулу, остальные участники кортежа, нарушившие ПДД, на данный момент в розыске.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303605/
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