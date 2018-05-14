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Общество

Прокурор требует наказать виновных в деле слепого поэта

Прокурор в суде по рассмотрению меры пресечения слепому поэту Темирлану Ормукову потребовал привлечь виновных в том, что инвалида по зрению продержали больше положенного срока в камере СИЗО-1. Об этом ИА «24.kg» сообщила его адвокат Назира Абдимомунова.

По ее словам, это было ходатайство прокуратуры. Эта общая недоработка, в основном ГСИН. «Получается, что где-то недоглядели, где-то недосмотрели, и человек сидел все это время. Сам Темирлан Ормуков хотел досидеть до 14 апреля, но у него случился сердечный приступ, мы не могли рисковать, поэтому его выпустили раньше. Но виновные, безусловно, должны быть наказаны, кто продержал его в СИЗО сверх положенного срока. Дело Темирлана Ормукова, кстати, уже поступило в суд», — сказала Назира Абдимомунова.

Отметим, Темирлан Ормуков поступил в СИЗО-1 6 апреля 2018 года и на здоровье не жаловался.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. По заявлению о коррупции провели проверку. Факты не подтвердились.

29 марта Темирлана Ормукова вызвали в ГУВД Бишкека, он вскрыл себе живот. После выписки из больницы, его этапировали в СИЗО.
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