Происшествие на границе. Сапар Исаков поручил выяснить его причины

Сапар Исаков поручил провести совместно с узбекской стороной расследование и установить причины инцидента, повлекшего гибель гражданина КР. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

По его данным, премьер-министр выделил 100 тысяч сомов семье М.Ф.М., погибшего 7 апреля на кыргызско-узбекской границе.

Напомним, сегодня на участке заставы Кербен узбекский пограничный наряд по неизвестным причинам применил оружие в отношении гражданина КР. В момент происшествия тот находился на территории Кыргызстана и направлялся в сторону населенного пункта Мамай (КР).