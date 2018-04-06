Прокурор: Осмоналиев требовал от министра образования увеличить квоту студентов

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева.

Прокурор Нургазы Токтосунов зачитал обвинительное заключение. Согласно нему, 22 августа 2013 года Осмоналиев обращался к министру образования и науки Канату Садыкову с требованием увеличить квоту по медицинской специальности на контрактной основе, после чего зачислить приказом рекомендуемых им абитуриентов.

«Садыков объяснил, что даже в случае увеличения квот на эти места абитуриент все равно должен пройти конкурс. Кроме того, он пояснил, что приказом Минобразования невозможно зачислить абитуриентов, и он не имеет на это права. На это Каныбек Осмоналиев ответил, что направит письмо со списком рекомендуемых им студентов. В тот же день в адрес Минобразования пришло письмо, в котором указывалось, что на основании поступивших обращений от депутатов ЖК, абитуриентов и их родителей из различных регионов, пострадавших от стихийных бедствий, из высокогорных районов, от малообеспеченных семей, инвалидов, а также в связи с нехваткой врачей в сельской местности он просит рассмотреть вопрос о зачислении абитуриентов в КРСУ», — сказал Нургазы Токтосунов.

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Он отметил, что Каныбек Осмоналиев неоднократно оказывал давление на Минобразования, ректора Кыргызско-Российского Славянского университета, требуя зачислить рекомендуемых им абитуриентов на медицинский факультет. На заседании грантовой комиссии министерства решили направить обращение Каныбека Осмоналиева на рассмотрение приемной комиссии КРСУ.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбудили 12 мая 2014 года. По данным Генпрокуратуры, в ходе следствия выяснилось, что абитуриентов зачислили в университет по просьбе депутата фракции «Ар-Намыс» Каныбека Осмоналиева.