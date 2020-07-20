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Спорт

Радовалась вся республика. Чемпион московской Олимпиады о своей победе

Управление физической культуры и спорта при мэрии Бишкека сегодня отметило 40-летие московской Олимпиады.

Олимпиада прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года. В итоговом медальном зачете первое место уверенно заняла сборная СССР. Кыргызстанцы положили в ее копилку пять золотых, серебряную и две бронзовые награды.

Один из чемпионов Игр, Каныбек Осмоналиев, посетил торжество и поделился воспоминаниями о своей победе. «Помню, всю ночь праздновали. А как радовались земляки, словами не передать! Когда я  приехал с Олимпиады в деревню, до утра кричали мое имя. В горах 15 дней жгли олимпийский огонь. Потом посетил регионы республики. Везде люди были счастливы, всем хотелось меня обнять. Рад, что сделал в жизни что-то хорошее для народа, — сказал 24.kg Каныбек Осмоналиев. — Надеюсь, у Кыргызстана будут новые золотые олимпийские медали».

На торжестве молодые спортсмены Бейшеналы кызы Бегай и Марлен Асикеев подняли флаги Кыргызстана и Бишкека. Глава управления Нурлан Токоноев поздравил триумфаторов Олимпиады с юбилейной датой. «Вы легенды нашего спорта, наставники наших будущих олимпийских чемпионов. Нельзя забывать, кто вы и откуда. Надо вас боготворить! Будьте счастливы, живите долго, — сказал он. — Мне также отрадно поблагодарить Фонд Карелина, который накануне прислал гуманитарную помощь (медикаменты) для наших тренеров и инструкторов».
Ссылка: https://24.kg/sport/160067/
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