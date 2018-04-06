Незаконное зачисление студентов в КРСУ. Подсудимый не признал вину

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу экс-депутата парламента Каныбека Осмоналиева.

На заседании гособвинитель Нургазы Токтосунов зачитал обвинительное заключение. В нем указано, что Каныбек Осмоналиев, являясь депутатом, вопреки интересам государства решил извлечь выгоду для себя и других лиц.

«В начале сентября 2013 года он просил найти абитуриентов на зачисление на медицинский факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. Четыре студента не смогли пройти экзамены и поступить в КРСУ. За каждого абитуриента экс-депутат просил по $3,5 тысячи. Абитуриенты согласились отдать такую сумму», — рассказал Нургазы Токтосунов.

Подсудимый Каныбек Осмоналиев заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не признает вину.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года возбудили 12 мая 2014-го. По данным Генпрокуратуры, следствие выяснило, что абитуриентов зачислили в университет по просьбе депутата парламентской фракции «Ар-Намыс» Каныбека Осмоналиева.