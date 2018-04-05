В Бишкеке провели гранд-форум BIT-2018

В Бишкеке сегодня прошел Международный гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД, Облака, Данных, IP» — BIT—2018.

Это второе мероприятие такого формата в нашем регионе (дебютное состоялось в 2017 году). Организатор — маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group.

Форум посвятили информационным, беспроводным и облачным технологиям, управлению данными на предприятиях, применению ИТ в бизнес-процессах, информационной безопасности и многому другому, без чего трудно решать амбициозные задачи в век информации.

Среди гостей форума — представители различных организаций, матерые компьютерщики, системные администраторы, бизнесмены... В общем, те, кому по статусу положено следить за трендами в сфере ИТ и кто стремится шагать в ногу со временем.

Специалисты ряда компаний ИТ-отрасли представили респектабельной аудитории выступления на многие актуальные темы: «Чем отличается прецизионный кондиционер от комфортного?», «Бесплатный сайт против платного: преимущества и недостатки для бизнеса», «Гиперконвергенция: выговорить сложнее, чем понять», «Применение Open Source CRM-систем в бизнесе + интеграция с ATC и другими системами»...

Тимур Умяров из Нижнего Новгорода подготовил доклад на тему «Как на 30 процентов и более повысить эффективность работы ИТ-подразделения».

«Ранее выступал на подобных мероприятиях в Самаре и Москве. А в Бишкеке — впервые. У вас шикарный город, встретили радушно, — сказал он ИА «24.kg». — На форуме собралась наша целевая аудитория. Вижу у людей большой интерес к выступлениям. Бишкек и Киргизия очень быстро развиваются в плане ИТ. Сегодня расскажу, как мы в России придумали продукт, который помогает оцифровать деятельность всей компании».

Выступления не оставляли равнодушными. Многие потом подходили к спикерам и общались в неформальной обстановке, обменивались контактами, обговаривали перспективы сотрудничества.

«Докладчиков — 16 человек (в основном из Казахстана и России), а участников в целом — более 300. Это очень неплохо. Даже в более крупных городах редко добиваемся такого результата. Это показатель, что форум интересен и важен нашим партнерам. Надеемся, он будет полезен для развития кыргызстанского ИТ-рынка, — сказал ИА «24.kg» модератор форума Богдан Вакулюк (Москва). — В 2019-м хотим привлечь к участию еще больше партнеров».

— Большой ли у Кыргызстана потенциал в информационных технологиях?

— Надеюсь на это. Здесь хороший климат и могла бы быть хорошая база для размещения каких-то информационных площадок. Очевидно, здесь большой потенциал человеческих ресурсов. Он сильно недооценен. С одной стороны, он вроде бы недорогой. С другой, технический уровень людей достаточно высок. Это видно по посетителям форума.

Важной частью форума была выставка, где ряд компаний, связанных с информационными технологиями, представили свою продукцию и услуги.

В конце форума среди гостей уже по традиции разыграли ценные призы.

ИА «24.kg» выступило информационным партнером мероприятия.