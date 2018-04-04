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Общество

Новая серия «Простоквашино» набрала уже более 14 миллионов просмотров

Новая серия «Простоквашино» набрала почти 14 миллионов просмотров. Премьера мультсериала состоялась во вторник в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Как сообщают российские СМИ, всего с 2018-го по 2020 год будет выпущено 30 серий.
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