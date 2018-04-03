На Иссык-Куле сотрудники УОБДД сами себя оштрафовали за неправильную парковку

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области сотрудники Управления безопасности дорожного движения оштрафовали сами себя за неправильную парковку. Видео об этом опубликовал на канале Youtube гражданский активист Болот Ибрагимов.

Автор запечатлел инспекторов УОБДД во время дежурства. На видео он указывает им на то, что их служебное авто припарковано на перекрестке под светофором. Активист пристыдил инспекторов: выявляя нарушения правил дорожного движения, они сами их нарушают.

Один из инспекторов признал вину. Старшина милиции Эрнист Токтобеков, младший инспектор УОБДД по Иссык-Кульскому району, составил протокол и оштрафовал коллегу — водителя служебного авто.

Он попросил напарника переставить автомобиль, а после выписал протокол о нарушении. Сумма штрафа составила тысячу сомов.