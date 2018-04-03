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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (26)

В Кара-Балте маршрутки вернулись к работе

Водители бусов в Кара-Балте вновь вернулись на маршруты после однодневной акции протеста. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, сегодня с утра все маршрутки ездят по городу. Возобновились и поездки по Жайыльскому району и в Бишкек. Дополнительных требований водители не выдвигают. Плата за проезд осталась прежней.

Напомним, накануне в Кара-Балте, как и в Бишкеке, практически не было общественного транспорта. Водители бусов поддержали акцию протеста коллег из-за нежелания покупать страховку. Однако позже некоторые водители рассказали, что не ездили в Бишкек, потому что им угрожали разбить машины.
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