В Кара-Балте маршрутки вернулись к работе

Водители бусов в Кара-Балте вновь вернулись на маршруты после однодневной акции протеста. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, сегодня с утра все маршрутки ездят по городу. Возобновились и поездки по Жайыльскому району и в Бишкек. Дополнительных требований водители не выдвигают. Плата за проезд осталась прежней.

Напомним, накануне в Кара-Балте, как и в Бишкеке, практически не было общественного транспорта. Водители бусов поддержали акцию протеста коллег из-за нежелания покупать страховку. Однако позже некоторые водители рассказали, что не ездили в Бишкек, потому что им угрожали разбить машины.