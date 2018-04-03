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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (44)

Митинг в Бишкеке. Участники требуют ввести прямые выборы мэра столицы

Многие незаконные действия мэрии Бишкека происходят с молчаливого согласия горожан. Об этом заявила на митинге «Мы задыхаемся!» жительница улицы Токтоналиева (бывшая Душанбинка) Гульнара Джумабаева.

Она напомнила, что во время вырубки деревьев на их улице жители выходили к мэрии, но их тогда не поддержали. «Именно потому, что жители города не поддержали нас тогда, на следующий день начали вырубку под нашими окнами. Когда жители вышли, обняли деревья и пытались остановить беспредел, нас задержала милиция. И мы предстали перед судом», — рассказала она.

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По ее словам, многие горожане возмущаются планом детальной планировки, в котором предусмотрено изъятие неких зон у горожан в интересах инвесторов и застройщиков.

«Мы уже знаем, как действует мэрия. Я хочу предупредить, что завтра на самом деле у вас будут изымать участки, дома, так называемые сталинки, потому что их посчитают устаревшими. К сожалению, у наших градостроителей нет даже альтернативных решений, прозрачности при планировании. И вот такие вещи, конечно, вызывают наше возмущение», — заявила участница акции протеста.

По ее словам, необходимо вводить прямые выборы мэра. Тогда глава города будет учитывать мнения горожан.
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