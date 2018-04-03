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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (24)

Транспортный коллапс. Проблемы с троллейбусами устранят в течение получаса

Проблемы с троллейбусами устранят в течение получаса. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекском троллейбусном управлении.

По их словам, сломался секционник в районе депо по улице Московской. На месте работает бригада. В течение 20-30 минут специалисты устранят последствия отключения, и троллейбусы возобновят движение.

В целом по городу троллейбусы передвигаются, проблем с электричеством нет. Но есть задержки из-за пробок. 

Напомним, накануне в столице маршрутки не вышли на работу и предъявили столичным властям ряд требований. Сегодня проблемы с бусами продолжаются.
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