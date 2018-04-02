18:25
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (19)

Забастовка маршруточников. Горкенеш не будет созывать внеочередную сессию

Глава Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев считает, что нет необходимости созывать внеочередную сессию депутатов в связи с траспортным коллапсом в столице.

Читайте по теме
Повысить тариф, приравнять к троллейбусам. Чего еще требуют водители маршруток

По его словам, сейчас важно и нужно в первую очередь выявить провокаторов.

По некоторым данным, за акцией протеста маршруточников стоят профсоюзные организации, защищающие права водителей. В горкенеше требования шоферов называют необоснованными.  

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линии из-за ввода штрафов за отсутствие полиса страхования пассажиров.

Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.
Ссылка:
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
Акции протеста. В мэрии Бишкека не знают, выйдут ли маршрутки на работу завтра
В мэрии Бишкека рассказали, повысят ли стоимость проезда в маршрутках
Транспортный коллапс. За срыв работы чиновники пообещали наказать виновных
Правительство настроено серьезно. Послаблений водителям маршруток не будет
Транспортный коллапс в Бишкеке. БГК: страхование нужно самим маршруточникам
А вы согласны с требованиями водителей маршруток? Опрос
Транспортный коллапс в Бишкеке. Чем недовольны водители маршрутных бусов
Страховщики автотранспорта: Очередей из водителей бусов за полисом нет
Транспортный коллапс в Бишкеке. Мэрия: Забастовка не поможет
Транспортный коллапс в Бишкеке. Горожан на авто призывают подвозить попутчиков
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»