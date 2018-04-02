Забастовка маршруточников. Горкенеш не будет созывать внеочередную сессию

Глава Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев считает, что нет необходимости созывать внеочередную сессию депутатов в связи с траспортным коллапсом в столице.
По его словам, сейчас важно и нужно в первую очередь выявить провокаторов.
По некоторым данным, за акцией протеста маршруточников стоят профсоюзные организации, защищающие права водителей. В горкенеше требования шоферов называют необоснованными.
Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линии из-за ввода штрафов за отсутствие полиса страхования пассажиров.
Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.