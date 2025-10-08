Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации

В Государственной страховой организации кыргызстанцам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вручили сертификаты на страховые выплаты на общую сумму 4,58 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, компенсации распределили так:

по страховке КАСКО (комплексное страхование автомобиля) — 85,8 тысячи сомов;

по пожарному случаю в Бишкеке — 90,8 тысячи;

по полису ОСАГО — 4,41 миллиона (получателями стали 48 граждан КР).

Всего с начала года Госстрах выплатил гражданам, пострадавшим в ДТП, более 40 миллионов сомов компенсаций.