10:36
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации

В Государственной страховой организации кыргызстанцам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, вручили сертификаты на страховые выплаты на общую сумму 4,58 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, компенсации распределили так:   

  • по страховке КАСКО (комплексное страхование автомобиля) — 85,8 тысячи сомов;
  • по пожарному случаю в Бишкеке — 90,8 тысячи;
  • по полису ОСАГО — 4,41 миллиона (получателями стали 48 граждан КР).

Всего с начала года Госстрах выплатил гражданам, пострадавшим в ДТП, более 40 миллионов сомов компенсаций.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346366/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Патрульные нашли водителя перевернувшегося на объездной дороге грузовика
Милиция ищет участников жесткого ДТП в Бишкеке
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку
В Бишкеке машина сбила скутериста. За рулем авто был 16-летний парень
Грузовик вылетел на встречку и перевернулся на объездной дороге Бишкека
В Бишкеке автомобиль насмерть сбил 13-летнего ребенка. Водитель был пьян
В Бишкеке пройдет акция, направленная на профилактику ДТП
В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют
В центре Бишкека маршрутка сбила подростка
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
10:24
Дело «Клоопа». Адвокаты осужденных обжаловали обвинительный приговор Дело «Клоопа». Адвокаты осужденных обжаловали обвинител...
10:15
Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации
10:14
После критики в БГК. Мэр Бишкека заступился за Мирлана Таалайбекова (Царикаева)
10:08
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
10:00
Парламентские выборы — 2025. Эксперты о целях кампании, кандидатах и рисках