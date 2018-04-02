Бульвар Эркиндик в связи с ремонтом будет открыт только в одном направлении

В связи с ремонтом дороги 3 апреля закроют отрезок бульвара Эркиндик. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.



По ее данным, предусмотрена реабилитация бульвара Эркиндик от улицы Туголбая-Аты до проспекта Чуй и от улицы Абдумомунова до Фрунзе. Во избежание заторов дорогу закроют частично. Таким образом, до 1 июля бульвар будет закрыт от улицы Московской до проспекта Чуй (западная сторона).



Восстановят асфальтобетон, обновят бордюры и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.