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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (30)

Бульвар Эркиндик в связи с ремонтом будет открыт только в одном направлении

В связи с ремонтом дороги 3 апреля закроют отрезок бульвара Эркиндик. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, предусмотрена реабилитация бульвара Эркиндик от улицы Туголбая-Аты до проспекта Чуй и от улицы Абдумомунова до Фрунзе. Во избежание заторов дорогу закроют частично. Таким образом, до 1 июля бульвар будет закрыт от улицы Московской до проспекта Чуй (западная сторона).


Восстановят асфальтобетон, обновят бордюры и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку.
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