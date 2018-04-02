Еще две улицы в Бишкеке закрыты на ремонт

В Бишкеке на ремонт закрыли еще две улицы. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, до 15 июня будет закрыт проспект Ч.Айтматова — от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль), до 30 июля — улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

На участках отремонтируют асфальтобетонное покрытие, обустроят тротуары и автобусные остановки, установят бордюры, дорожные знаки, заменят ирригационные сети и выровняют люки.

Полный список закрытых для проезда дорог можно скачать здесь.