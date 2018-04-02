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Общество

На КПП «Сосновка» километровые очереди. Бастуют перевозчики топлива

На контрольно-пропускном пункте «Сосновка» выстроилась очередь из грузовых машин. Бастуют перевозчики ГСМ. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Ассоциации грузоперевозчиков Чолпонбек Жанбаев.

По его словам, перевозчики недовольны тем, что, по их мнению, недостаточно проводится борьба с коррупцией и с 1 апреля им нужно платить штрафы за отсутствие страховки за транспортировку опасных грузов.

«Мы против подобного, этот закон существовал давно, но не работал. А теперь нас заставляют платить. Это очередная лазейка для коррупции», — сказал Чолпонбек Жанбаев.

Отметим, страховка введена официально с 1 сентября. С 1 апреля за ее отсутствие штрафуют.

Глава Ассоциации грузоперевозчиков отметил, что они не выйдут в рейс, пока власти не выполнят их требования.
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