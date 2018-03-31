Посольство Кыргызстана уверяет: сотрудник консульской службы не был пьян

Посольство Кыргызстана в России уверяет: сотрудник консульской службы не был пьян.

Дипломаты обращают внимание на недостоверность информации о том, что якобы водитель консульской автомашины, которого после проверки отпустили, был в нетрезвом состоянии.

«Посольство не обязано комментировать информацию, не соответствующую действительности, основанную на видеоснимках очевидца. Более того, посольство не видит ничего резонансного в обычной проверке сотрудниками ДПС документов на автомашину консульского учреждения и считает неуместным дальнейшее распространение недостоверной информации о данном случае», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Красноярске у кинотеатра «Луч» инспекторы задержали мужчину на «Лэнд Крузере» с номерами консульства Кыргызстана. Очевидцы отметили, что водитель был пьян. Но его отпустили.