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Власть

Помогите! Садыр Жапаров обратился к главам посольств с просьбой о помощи

Власти Кыргызстана заинтересованы в развитии региональных и международных отношений. Об этом на встрече с дипломатическим корпусом иностранных государств, аккредитованных в Бишкеке, сказал и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Он отметил, что эта встреча организована для того, чтобы ответить на некоторые сомнения по событиям в стране, которые есть у дипломатов.

«Кыргызстан всегда отличался тем, что строго придерживается нормативно-правовых норм. Мы полностью выполним все взятые на себя ранее международные обязательства», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, Кыргызстан продолжит свое участие в таких организациях, как ШОС, ОДКБ, а также продолжит сотрудничество с Евросоюзом и европейскими странами, тюркским и арабским миром. Не изменится курс и в отношениях с Южной Азией, Ближним и Дальним Востоком.

«Прошу вас помочь нам для объективного восприятия событий в Кыргызстане нашими международными партнерами и помогите донести объективную информацию. Я также всех вас призываю поддержать проекты по привлечению инвестиций, борьбе с коронавирусной инфекцией и улучшению социально-экономического положения», — обратился Садыр Жапаров к представителям иностранных посольств и международных организаций, работающих в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172871/
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