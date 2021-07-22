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Власть

На 82-м году ушел из жизни ветеран дипломатической службы Нурказы Кемелбаев

На 82-м году ушел из жизни ветеран дипломатической службы Кыргызстана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нурказы Кемелбаев. Об этом сообщили в администрации президента.

По ее данным, Нурказы Кемелбаев родился 25 декабря 1939 года в селе Аксай Тонского района Иссык-Кульской области. Окончил факультет иностранных языков Кыргызского государственного университета и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел.

«Нурказы Кемелбаев прожил достойную жизнь. Он был честным, добрым и порядочным человеком, ярким представителем своего поколения, пользовался заслуженным уважением коллег. Его жизнь и деятельность являются примером верного служения народу и Родине. Светлая память о нем как о достойном сыне Кыргызстана и замечательном человеке навсегда сохранится в нашей памяти и сердцах», — говорится в сообщении.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким умершего.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201855/
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