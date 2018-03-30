В Генпрокуратуре рассказали о приеме на работу и дисциплинарных взысканиях

Во избежание приема на работу недобросовестных сотрудников Генпрокуратура установила специальный порядок ответственности. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела внутренних расследований Марс Абышкаев.

По его словам, подобная практика введена, чтобы в системе органов прокуратуры не было продажных работников.

«Генеральная прокуратура проводит мероприятия, направленные на улучшение кадровой политики, в том числе в сфере профессиональной подготовки кадров. Для предупреждения фактов неправомерного служебного поведения работников прокуратуры установлена не только особая процедура их назначения и освобождения от должности, но и специальный порядок привлечения таких прокуроров к дисциплинарной ответственности. Назначение на должности производится только после тщательного изучения личности кандидата. Отбор кандидатов для зачисления в резерв кадров органов прокуратуры проводится по конкурсу», — сказал Марс Абышкаев.