13:28
USD 68.43
EUR 84.22
RUB 1.18
Общество

За каждого добытого волка кыргызстанцы получают премию в 6 тысяч сомов

За каждого добытого на охоте волка кыргызстанцы получают премию в 6 тысяч сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Если же волков отстреливают иностранцы, то, наоборот, они платят в бюджет, отметил чиновник.

Абдыкалык Рустамов подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности является одним из важных вопросов. Разработан ряд программ, в том числе по сохранению ореховых лесов (которые сейчас в плачевном состоянии) и болотистых угодий, по изменению климата, по управлению химическими веществами. Разрабатывают и нормативные правовые документы по атмосферному воздуху.

«Кроме того, на рассмотрение правительства внесли законопроект о запрете пластиковых пакетов. Также мы работаем с международными организациями по привлечению инвестиций», — добавил глава госагентства.
Ссылка:
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
И не надо! Чиновник передумал судиться с известным журналистом Владом Ушаковым
Популярные новости
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в&nbsp;Бишкеке Внимание, водитель! Электронное составление протоколов началось в Бишкеке
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения