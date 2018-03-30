За каждого добытого волка кыргызстанцы получают премию в 6 тысяч сомов

За каждого добытого на охоте волка кыргызстанцы получают премию в 6 тысяч сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции СДПК глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Если же волков отстреливают иностранцы, то, наоборот, они платят в бюджет, отметил чиновник.

Абдыкалык Рустамов подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности является одним из важных вопросов. Разработан ряд программ, в том числе по сохранению ореховых лесов (которые сейчас в плачевном состоянии) и болотистых угодий, по изменению климата, по управлению химическими веществами. Разрабатывают и нормативные правовые документы по атмосферному воздуху.

«Кроме того, на рассмотрение правительства внесли законопроект о запрете пластиковых пакетов. Также мы работаем с международными организациями по привлечению инвестиций», — добавил глава госагентства.