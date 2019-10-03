Главу Гослесхоза Абдыкалыка Рустамова оставили под стражей до 30 ноября

Директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова оставили под стражей до 30 ноября. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Уточняется, что решение о продлении меры пресечения было принято сегодня. Кроме того, суд оставил под домашним арестом помощника бывшего чиновника Арслана Ибраева.

Напомним, Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев были задержаны 30 июля с поличным при получении взятки в размере $2 тысяч.

Стоит отметить, что Арслан Ибраев по совместительству выполнял роль водителя директора ГАООСиЛХ. Это его, водителя, Абдыкалык Рустамов отправил в Швейцарию на научную конференцию.