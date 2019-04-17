Дословно. Директор Госагентства охраны окружающей среды Абдыкалык Рустамов

В Кыргызстане разработали законопроект о запрете производства и реализации пакетов из полимерных пленок. Однако представители бизнеса саботируют его продвижение, заявил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, пластик и полиэтиленовые пакеты составляют 26 процентов отходов на свалках республики. «В будущем на восстановление окружающей среды придется потратить в два раза больше, чем полученная бизнесом выгода от их производства», — сказал глава госагентства.