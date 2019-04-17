05:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Дословно

Дословно. Директор Госагентства охраны окружающей среды Абдыкалык Рустамов

В Кыргызстане разработали законопроект о запрете производства и реализации пакетов из полимерных пленок. Однако представители бизнеса саботируют его продвижение, заявил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, пластик и полиэтиленовые пакеты составляют 26 процентов отходов на свалках республики. «В будущем на восстановление окружающей среды придется потратить в два раза больше, чем полученная бизнесом выгода от их производства», — сказал глава госагентства.

В Кыргызстане можно не вешать гирлянды на деревья, они «украшены» пластиковыми пакетами.

Абдыкалык Рустамов

Ссылка:
просмотров: 764
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Депутат Айнура Осмонова
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев
Дословно. Председатель Верховного суда Кыргызстана Гульбара Калиева
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков
Дословно. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
Дословно. Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов
Дословно. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов
Бизнес
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»