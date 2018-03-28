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Общество

В Кыргызстане дети подвергаются насильственному курению

В Кыргызстане дети подвергаются насильственному курению. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявила руководитель ОФ «Защита здоровья» Чынара Бекбасарова.

По ее словам, законы, регулирующие продажу табачных изделий и борьбу с табакокурением, в стране не соблюдаются.

«Наше исследование показало, что воздух общественных заведений не соответствует нормам международной конвенции. Даже в залах общепита, где запрещено курить, норма вторичного табачного дыма высока. Это говорит о том, что посетители, в том числе дети, а также сотрудники кафе и ресторанов подвергаются насильственному курению», — говорит руководитель ОФ.

Вторичный табачный дым может вызвать привыкание у детей. Поэтому мы рекомендуем полностью запретить курение в общественных местах. Никаких отдельных кабин и залов.

Нургуль Бекбасарова

По данным исследования, не работает в республике и закон о реализации табачных исследований: 60 процентов торговых точек размещают сигареты рядом с товарами, пользующимися спросом у детей.

«Рядом с конфетами, игрушками ставят сигареты. Их продают и в магазинах вблизи школ и других учебных заведений. Еще и поштучно. А ведь по закону продажа сигарет разрешается только на расстоянии не менее 100 метров. А насвай можно увидеть и перед школой, его реализация никак не регулируется законом», — сообщила она.
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