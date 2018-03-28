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Общество

В Кыргызстане умирают 6 тысяч человек в год от употребления табака

В Кыргызстане ежегодно умирают 6 тысяч человек от различных болезней, связанных с потреблением табака. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщили представители офиса Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане.

По их данным, около 70 процентов смертности в Кыргызстане приходится на основные неинфекционные заболевания.

В результате исследования, проведенного в 2014 году, выявлено, что за шесть лет снизился уровень курения среди подростков 13-15 лет. Но выросло потребление насвая среди мальчиков в 2,5 раза и в 3 раза среди девочек.

Также было установлено, что подростки переходят на другой вид курения - через водяные трубки (кальян). Более 7 процентов школьников 13-15 лет уже пробовали курить кальян. А в Бишкеке 21 процент учащихся курит кальян в 13-15 лет. До 10 процентов мальчиков и 5 процентов девочек являются текущими курильщиками табака через водяные трубки.
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