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Общество

Мясо, овощи, напитки. В Москве оценят качество кыргызских производителей

30 марта в торговых сетях Москвы пройдет акция «День кыргызских товаров». Об этом на встрече с отечественными предпринимателями сообщил министр экономики Кыргызстана Артем Новиков.

По его мнению, акция необходима для продвижения кыргызской продукции на зарубежные рынки и для практической реализации договоренностей по развитию кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества.

В торговых сетях российской столицы планируется открыть специальные уголки кыргызской продукции, где каждый желающий посетитель сможет попробовать продукцию Кыргызстана и получить информацию о ней.

В «Дне кыргызских товаров» примут участие свыше тридцати местных производителей.

Ранее глава компании X5 RetailGroup Станислав Наумов заявлял, что Россия ждет кыргызские товары. Он сообщал, что будут содействовать расширению взаимовыгодного торгового сотрудничества между хозяйствующими субъектами Кыргызстана и крупными торговыми сетями России.

«Мы хотим продавать самые качественные продукты. Я успел оценить в Бишкеке качество овощей, мяса и напитков. Ожидаем, что в Россию будет поставляться широкий ассортимент товаров», — отмечал Станислав Наумов.

X5 RetailGroup будет содействовать проведению акции в торговых центрах Москвы.
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