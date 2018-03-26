Иностранцам теперь нужно всего два документа, чтобы получить работу в КР

Чиновники упростили процедуру выдачи разрешительных документов на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Кыргызстана.

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По данным аппарата правительства, сокращены сроки рассмотрения документов с 30 до 14 дней. Перечень необходимых документов для выдачи разрешений — с пяти до двух.

Высококвалифицированным иностранным специалистам предусмотрен срок действия разрешения на работу до трех лет.

Мера принята в целях привлечения дополнительных инвестиций, интеллектуальных ресурсов, создания условий для развития бизнеса и снижения коррупционных рисков при выдаче необходимых документов на работу иностранным гражданам, сообщает правительство.

Вопрос решился только после того, как стало известно, что чиновники просрочили выдачу квот для иностранцев на 2018 год. Теперь им предстоит выплатить крупные штрафы.