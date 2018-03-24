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Общество

Бишкекчане обеспокоены ситуацией с железной дорогой

В ходе опроса о проблемах общественной безопасности жители Бишкека выразили обеспокоенность ситуацией с железной дорогой. Об этом сообщил Гражданский союз «За реформы и результат».

Как отмечается, особенно беспокоит безопасность на прилегающих к железной дороге территориях жителей жилых массивов Ленинского района Бишкека. По их словам, там случаются наезды поездов на людей и скот, а также суициды.

Опрошенные гражане отметили, что профилактическую работу с населением проводят и сотрудники железной дороги, и милиция. Однако это не всегда достигает цели: проживающие близ железной дороги люди сами не соблюдают правила безопасности, не следят за детьми и своим скотом.

По данным Управления внутренних дел на транспорте, в 2017 году в Бишкеке произошло 11 наездов на пешеходов, шесть человек погибли, пять получили травмы.

В 2016 году зафиксировали 12 случаев, половина из них оказались смертельными.

Наиболее распространенными причинами попадания людей под поезд стали состояние алкогольного и наркотического опьянения, использование телефонов и наушников во время нахождения на путях. Отмечены случаи производственных наездов и факты, когда причиной наезда стала болезнь пострадавшего (эпилепсия, психическое расстройство).

По официальным данным, в 2017 году не зафиксировали ни одного факта суицида на железной дороге, в 2016-м — два.

Есть факты столкновения автотранспорта с поездом. По данным «Кыргыз темир жолу», главная их причина —  нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения, выезд на переезд при запрещающем сигнале, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в другом неположенном месте.
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